ಜನವಾಡ|ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ: ಬೆಲ್ದಾಳೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:24 IST
