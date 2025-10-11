ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಸವತತ್ವ ನಿಷ್ಠರ ಕೊರತೆಯಿದೆ: ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್

ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:52 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:52 IST
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 24 ನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಮಾತೆ ಗಂಗಾದೇವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು
ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ಬುಳ್ಳಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ
