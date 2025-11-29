ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಶರಣತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ: 20 ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಣಿಕ ಆರ್ ಭುರೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಗತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರದ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ 51 ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ 
ರಾಜೀವ ಜುಬರೆ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವ ಪರಿಷತ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರಿದ್ದರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿರಳ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ
ರಘುಶಂಖ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ
Bidarbooks

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT