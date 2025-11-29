ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ| ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಶರಣತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ: 20 ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ:</strong> 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಇದು. ವಿಶ್ವ ಬಸವಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನ.29 ರಂದು ನಡೆಯುವ 46ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 46 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2014ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವ ಬದವಧರ್ಮ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು. ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ‘ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯನ್ನೂ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾಲ್ಕಿ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಲಿಂ.ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ತಲೆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನೂತನ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈಗ ಅದೇ ಮಠದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ₹700 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಆಶಯ. ಜನಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಚನ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ನೆಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿತ್ತರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ.</p>.<p>ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಕೂಡ 200 ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರ 8 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳವಾರ, ರಾಜೀವ ಜುಬರೆ, ರಘುಶಂಖ ಭಾತಂಬ್ರಾ, ಅಶೋಕ ಮೇನಕುದಳೆ ಒಳಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಹತ್ವ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಶರಣರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶರಣತತ್ವ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಗತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ</span></div>.<div><blockquote>ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರದ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ 51 ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ರಾಜೀವ ಜುಬರೆ ಸಂಚಾಲಕ ಬಸವ ಪರಿಷತ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ</span></div>.<div><blockquote>ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವರಿದ್ದರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿರಳ. ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವೆ</blockquote><span class="attribution"> ರಘುಶಂಖ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>