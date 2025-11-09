ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್| ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗೋಪುರ: ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ನೂತನ ಗೋಪುರ ಮಹಾದ್ವಾರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಒಟ್ಟು 28 ಕಳಸಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಲಿವೆ
ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕ
ಭಕ್ತರ ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ
ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮಳಚಾಪುರದ ಮುಖಂಡ
BidarTemple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT