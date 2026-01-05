ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಭಾಲ್ಕಿ | ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ: 32 ಸಾವಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ

ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:25 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:25 IST
ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಪಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಪಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಭಾಲ್ಕಿಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ | ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಲಂಬನೆ | ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ
ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು
ಬಾಬುರಾವ್ ಜೋಳದಾಪಕೆ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ರೈತರು ವರ್ಷಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರು ಇದೆ
ಪಿ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಲ್ಕಿ
FarmersBidarSoil

