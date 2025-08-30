ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
bidar
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಶಿಕ್ಷಕನ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:23 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 13:23 IST
BidarArrestHumnabadSexual harrasment

