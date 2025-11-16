ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಅಪಮಾನ: ನೈಜ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ: ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT