ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಿಟ್‌

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ʻಯುಎಸ್ಟಿʼ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ʻಯುಎಸ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಹೆಡಿಯಾಲ ಮತ್ತು ಎ.ಎಂ.ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ 120 ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ʻಯುಎಸ್ಟಿʼಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 20 ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಟಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಮನು ಕೋಲಾರ ರುದ್ರಯ್ಯ, ನಿಧಿ ಗಾರ್ಗ್, ನಿತಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇಶಿಕ್, ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿಕಾಸ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>