ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೋರಾಟಗಳ ನೆಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ | ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ |ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ30 ಮಾತ್ರ
Chamarajanagara

