ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ; ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯ ಪಾರು

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡಿವೈಡರ್ ತೆರವಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:22 IST
ChamarajanagaraAccident

