ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
chamarajanagara
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಅರುಣಾಶ್ರೀ ಹೊಸಮನಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:13 IST
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು
Chamarajanagaresports

