ಆರ್‌ಸಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ 2 ವರ್ಷ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್‌, ಇಎಸ್‌ಐ ಪಾವತಿಸದ ಆರೋಪ: ಬಿಆರ್‌ಟಿ ಡಿಸಿಎಫ್‌ ಆದೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:37 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:37 IST
