ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Asia Cup Final: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ ಗೆಲುವುಗಳು: ಸೂರ್ಯ ಪಡೆಗೆ ಇಂದು ಲಂಕಾ ಸವಾಲು
ಆರ್‌.ಕೌಶಿಕ್
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Team IndiaT20 cricketAsia cupIndia vs PakistanSuryakumar Yadav

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT