ಚುರುಮುರಿ: ಸೆರೆಮನೆ–ಅರಮನೆ

<p>'ಏನ್ರೀ ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ, ಶಾಲೆಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತಿಂಗಳು ರೇಷನ್ ಕೂಡ ತಂದಿಲ್ಲ ನೀವು' ಬೆಳ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾಯಿತು. </p>.<p>'ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕಿಂತ ಕಳ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು' ವಟಗುಟ್ಟತೊಡಗಿದಳು. </p>.<p>'ಹೌದು, ನಾನೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ'.</p>.<p>'ಅಂದ್ರೆ?' </p>.<p>'ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋ ಬದಲು ಕಳ್ಳನಾದರೂ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ' ಎಂದೆ ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ.</p>.<p>'ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಒದೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಸೇನಾ?' </p>.<p>'ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ನೀನು. ಈಗ ಜೈಲುಗಳೆಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರೀತಿ ಆಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ ? ಟಿ.ವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಗುಂಡು–ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ'.</p>.<p>'ಅದೆಲ್ಲ ವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ'.</p>.<p>'ವಿಐಪಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾ?' </p>.<p>'ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಜೈಲೊಳಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ಜೈಲು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಜೊತೆ ಟಚ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು'.</p>.<p>'ಜೈಲೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಪ್ರಭಾವಿ+ಪ್ರಭಾವಿ= ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದು ದೊಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏರಿದಾರಲ್ವ?' </p>.<p>'ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀವೀಗ ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ' ಎಂದಳು ಕಿಚಾಯಿಸುತ್ತ. </p>.<p>'ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತೀಯ'.</p>.<p>'ಆಗ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ'.</p>.<p>'ನೀನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೆಂಥದೇ ಲಕ್ಷುರಿ ಸೆರೆಮನೆಯಾದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿಬಿಡು' ಎಂದೆ ನಗುತ್ತಾ. </p>.<p>ಸೌಟಿನ ಏಟು ಜೋರಾಗೇ ಬಿತ್ತು. </p>