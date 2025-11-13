<p><strong>ಕೈರೊ</strong>: ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳಾದ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನು ಭಾಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. </p>.<p>85 ಶೂಟರ್ಗಳದ್ದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಶಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮನು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಇಶಾ 294 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅವಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಮನು 292 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ರಾಹಿ ಸರ್ನೋಬತ್ 284 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 56ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯ ಸೆವ್ವಲ್ ಇಲೈಡಾ ತರ್ಹಾನ್ (299) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಮಿಲ್ಲೆ ಜೆಡ್ರೆಜೆವ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಹನಿಯೆ ರೋಸ್ಟಾಮಿಯನ್ ತಲಾ 295 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>