ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ | ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರಮ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ದಿನದ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದವು.</p>.<p>ಕೋರಮಂಗಲ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿದ ಮುಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮಂಡಿಯೂರಿತು.</p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ.</p>