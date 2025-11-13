ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ರಸ್ತೆಗಳ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ₹613 ಕೋಟಿ: ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ

7 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:13 IST
