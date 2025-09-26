<p><strong>ಜೈಪುರ:</strong> ರೋಮಾಂಚಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 6–5 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಧಾಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು.</p><p>ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿ ಅವಧಿಯ ವೇಳೆ 36–36ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಭವಾನಿ ರಜಪೂತ್ ಯುಪಿ ಪರ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಗಗನ್ ಗೌಡ (6), ಸುಮಿತ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ (4), ಆಶು ಸಿಂಗ್ (4) ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಪರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಲಿರೇಜಾ ಮಿರ್ಜಯೆನ್ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರೇಡರ್ಗಳಾದ ಆಕಾಶ್ ಶಿಂದೆ (7), ಅಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ (5) ಅವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಿತು.</p><p>ದಬಂಗ್ಗೆ ಗೆಲುವು: ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶು ಮಲಿಕ್ (23 ಅಂಕ) ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ದಬಂಗ್ ತಂಡವು 47–26ರಿಂದ ಯು ಮುಂಬಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>