ಚಿಕ್ಕರಸಂಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರ?

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ</strong>: 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರದಾರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಸಂಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು, ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟುಬಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಪತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮತಾಂತರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. 7 ವರ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಚೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಹೋದರ ಆರ್ಮುಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯರ ಕೈವಾಡವಿರುವ ಅನುಮಾನವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>