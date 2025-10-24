ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗೊರೆ ಹಬ್ಬ: ಸೆಗಣಿ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಳವಾಡಿಯ ಗುಮಟಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಗೊರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಚಾಡಿಕೋರನ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಗೊರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಚಾಡಿಕೋರನ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ವಿನೋದಾವಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರ ವಿನೋದಾವಳಿ
Chamarajanagar

