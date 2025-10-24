<p><strong>ರಿಫಾ (ಬಹರೇನ್):</strong> ಭಾರತದ ಪಲಾಶ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ (ಎವೈಜಿ) ಬಾಲಕರ 5,000 ಮೀ. ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಂಡಲ್ ಈ ದೂರವನ್ನು 24ನಿ.48.92 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಹಾವೊಝ್ ಝಾಂಗ್ (21ನಿ.43.82 ಸೆ.) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದೇ ದೇಶದ ಯುಜೀ ಲು (22ನಿ.28.64 ಸೆ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ನಿತಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಿತಿನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 19ನಿ.24.48 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಚಿನ್ನ, ಮೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚೀನಾ ಎಂಟು ಚಿನ್ನ, 11 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಚಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ (6–2–2), ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ (6–2–2) ಮತ್ತು ಇರಾನ್ (3–5–6) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>45 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 21 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ 1677 ಪದಕಗಳು (505 ಚಿನ್ನ– 503 ಬೆಳ್ಳಿ– 669 ಕಂಚು) ಪಣಕ್ಕಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>