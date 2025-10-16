ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ‌ಹಸಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ: DC ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ; ದೀಪಾವಳಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಲಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:27 IST
ಭಕ್ತರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ: ಡಿಸಿ ಮನವಿ | ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಸಿ’ | ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಮಾದಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿ’
ChamarajanagaraDeepavali

