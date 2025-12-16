<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಯ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರಗ್ಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಂಡವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿರುದ್ಧ 5-0, ಕೊಡಗು ವಿರುದ್ಧ 25-0, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿರುದ್ಧ 5-5, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿರುದ್ಧ 20-0, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಜೇತ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ರಗ್ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಜಿ, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>