ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ: ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು; ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ರೈತರ ಗೋಳು

ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ನೀರು: ಅನ್ನದಾತರ ಜಮೀನು ತಲುಪದೆ ವ್ಯರ್ಥ
ಅವಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಿಡಗಳು ಆವರಿಸಿರುವುದು
Kollegala

