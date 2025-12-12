ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಕಲಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮುಖ್ಯ

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ರಂಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಮೋನಾ ರೋತ್‌ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಷರೀಫ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಷರೀಫ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT