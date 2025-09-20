ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾದಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ದಸರಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ
ಜಿ.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chamarajanagara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT