<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಫೈರ್ಸ್, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ನ ಸಹ-ಮಾಲಕ ಪ್ರಚುರಾ ಪಿ.ಪಿ., ಫೈರ್ಸ್ ಸಿಇಓ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತೇಜಸ್ ಖೋಡೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಕ್ಕಿ ಸೈನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಚೆಸ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಈ ಆಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿತ್ತು' ಎಂದು ತೇಜಸ್ ಖೋಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಚುರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೆಸ್ ಲೀಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಬಿಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, 'ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯತ್ನ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಚುರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>