ಉಮೇಶ್ ಕುದರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ಸಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಹಾಸಭಾ ರಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Chamarajanagara

