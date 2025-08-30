ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ | ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದೋಚಿದವನ ಬಂಧನ 

<p><strong>ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಯಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ದೋಚಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ್ಣದ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಆಲಿಯಾಸ್ ಚಂದ್ರು ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕುದೇರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರಿ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಆರೋಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ₹ 15 ಸಾವಿರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ 33 ಗ್ರಾಮ ತೂಕದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಧ ಕುದೇರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎಎಸ್ಐ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಲಿಖಾನ್, ಉಮೇಶ್ ನೇತೃತ್ವ ತಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುದೇರು ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಕುಮುದಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>