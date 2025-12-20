ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಡಿ.21ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ‌

ಜಿಲ್ಲೆಯ 61,161 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿ: ಡಿಎಚ್‌ಒ ಡಾ.ಎಸ್‌.ಚಿದಂಬರ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
poliopolio vaccine

