ತೊಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿ

<p><strong>ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ತೆಗೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ತೊಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.16ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗಲಿರುವಾಗ, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೂಲಕ ಒಳ ನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳ, ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ ರೋಲ್ಡ್ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 2 ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು (ಚಿನ್ನದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹ 70 ಸಾವಿರ) ಕದ್ದು ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಗೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>