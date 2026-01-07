ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchamarajanagara
ADVERTISEMENT

‌ಚಾಮರಾಜನಗರ| ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 498 ಮಂದಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತ: ಗಾಯತ್ರಿ

ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಈಶ್ವರ್‌ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 2:37 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChamarajanagaraRoad AccidentAwareness
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT