ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಸೋಲಿಗರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1962-63ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಭೂಮಿ ರದ್ದು ಹುನ್ನಾರ ಸಲ್ಲದು: ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
