ಕಾಡಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: ಶಾಲೆ ಗೇಟ್ ಹಾನಿ

<p><strong>ಹನೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದ ಗೇಟ್ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿಯ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಕಾಡಾನೆ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಕರ ತುಳಿದು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>