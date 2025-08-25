ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಓಡಿಸಲು ‘ಮೈಕ್’ ತಂತ್ರ

ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ದಾಂಗುಡಿ ಇಡುವ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾದ ಗಲಾಟೆ ಯಂತ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:25 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಕೃಷಿ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಓಡಿಸಲು ಮೈಕ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
Chamarajanagara

