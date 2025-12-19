ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚೇಳೂರು: ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌

ಚೇಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
