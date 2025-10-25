ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಂತಾಮಣಿ: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ; ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

17,477 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ l ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಶಾದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಗಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಮತ್ತು ಇಳುವಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ ರೈತ
ತೊಗರಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅಮರನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
