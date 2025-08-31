ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ: ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ:</strong> ರೈತರಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ನೀಡದ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p> <p>ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದಲಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಡಲ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 15 ರೈತರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಅಲುಮ್ ಸಿಇಪಿಎ ರಫ್ತು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಗುಲಾಬಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಗದಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p> <p>ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಳೆದ ಗುಲಾಬಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಜನಾರ್ದನ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಫ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p> <p>ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹13,27,133 ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಶೇ 6ರ ಬಡ್ಡಿಯಂತೆ ನೀಡಬೇಕು. ದಾವೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ದೂರಿಗೆ ₹3,000 ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>