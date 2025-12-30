ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಲುವ ದೇವರಗುಡಿಪಲ್ಲಿ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ

ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರ ಪರದಾಟ
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ
ಮುಡಿ ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ
ಮುಡಿ ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣ
Templechikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT