ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ಇ–ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಆಂದೋಲನ ರೈತರಿಗೆ ವರ, ತಪ್ಪಿದ ಅಲೆದಾಟ

ಕೆ.ಎನ್‌.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇ–ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು
ಸರ್ಕಾರ ಇ–ಪೌತಿ ಖಾತೆ ನೀಡಲು ಸರಳೀಕೃತ ಆಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲವೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ–ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
–ಅರವಿಂದ್ ಕೆ.ಎಂ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು
ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಖಾತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
–ರಾಜಣ್ಣ ಫಲಾನುಭವಿ, ಹಿರೇಬಿದನೂರು
ChikkaballapurGauribidanur

