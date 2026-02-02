ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಗೌರಿಬಿದನೂರು: ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಬೀರಿದ ದವನ

ಕೆ.ಎನ್‌.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದವನ ಬೆಳೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. 75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ದವನ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕಿರಣ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ದವನ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ರೈತರು ದವನ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ
ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ದವನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯವರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನಾಗಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ
ChikkaballapurAgricultural activity

