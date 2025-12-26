ಹಿನ್ನೋಟ: 2025ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

<p><strong>ಗೌರಿಬಿದನೂರು:</strong> ಡಾ.ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ (ಎಚ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರಿನವರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಗಾಂಧಿವಾದಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಗ್ರಹ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಈ ಆಗ್ರಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಾರವಾದ ವರ್ಷ 2025.</p><p>ಫೆ.2ರಂದು ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ. ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಡಾ. ಎಚ್ ಎನ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಮಾ.29 ರಂದು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಚ್ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೀಗೆ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು.</p><p>ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಬಳಿಯ ಬೆಳಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನೂ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು. ಜ.11ರಂದು ಬೆಳಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯುವಕನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ‘ನೀನು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವ. ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಿರುಕುಳದ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವಿದು.</p><p>ಏ.23ರಂದು ಶೂಟೌಟ್: ಮಂಚೇನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನಗಾನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಸಕಲೇಶ್ ಎಂಬಾತ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಬಂದ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕನಗಾನಕೊಪ್ಪ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದವು.</p><p>ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಮೇನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎನಿಸಿದೆ.</p><p>117 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಕೆರೆಯು 345 ಎಂಸಿಎಫ್ಟಿ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಗೌರಿಬಿದನೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಅಮೃತ್ 2 ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುದಾರರ ಸಂಘವು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ 69 ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರು, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು ಹರಿಸಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ, ರ್ಯಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p><p>ಹೀಗೆ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವು 2025ರಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಸಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪರ ವಿರೋಧದ ವಾಕ್ಸಮರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಡೆದವು.</p><p>ಈಗ ಇದೇ ವಾಟದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.</p><p>ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ; ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಯುದ್ಧ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆಂತಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇರಾನ್ ಪರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p><p>ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಅಲೀಪುರದತ್ತ ಎಡತಾಕಿದವು. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮದ 150 ಜನರು ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. ಹೀಗೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣ ಅಲೀಪುರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿತು.</p><p>ಹೀಗೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2025 ನಾನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈಗ 2026ರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p> <h2>ಕುಸುಮ್ಗೆ ಚಾಲನೆ</h2>. <p>ರೈತರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಪಿಎಂ–ಕುಸುಮ್’ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ.</p><p>ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂ.11ರಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಿ.ಎಂ ಕುಸುಮ್–ಬಿ (ಕಿಸಾನ್ ಊರ್ಜಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಏವಂ ಉತ್ತಾನ್ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ್) ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ‘ಸಿ’ ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖುದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p><h2>ಪುತ್ಥಳಿ ಸಂಘರ್ಷ </h2><p>ಹಂಪಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ವಿವಾದ ತೀವ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಹ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಏ.27ರಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳು, ಪುತ್ಥಳಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>