ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಣ ಕುರುಡು * ಅಂತರ್ಜಲ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವ ನದಿ ನೀರು
ಮರಳೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವ ನದಿ ನೀರು
chikkaballapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT