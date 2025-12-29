ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿವಾದ, ಘರ್ಷಣೆ ವರ್ಷ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಪುತ್ಥಳಿ ವಿವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದವರು ಫೋಟೊ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು
ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ
