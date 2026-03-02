ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಚ್. ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:52 IST
ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡನ್ನು ಹಾಕಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲರಿಗಳು
ಎಚ್. ಕ್ರಾಸ್ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ
