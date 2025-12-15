ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗಿದ ಜಲಜೀವನ ಯೋಜನೆ

ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ l ಪೈಪ್ ಹಾಕಲು ಅಗೆದು, ಮುಚ್ಚದ ಗುಂಡಿಗಳು
ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎನ್
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:19 IST
ವಾಟದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು 
ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು
ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ
