ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿ: ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎನ್.ಚಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ChikkaballapurJDS

