ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಗೋಣಿಚೀಲಕ್ಕೆ ಬರ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಹಣ

ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChikkaballapurRaagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT