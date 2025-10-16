ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ | ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರ ಪದೇಪದೇ ಭೇಟಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಸಮಾಧಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:23 IST
Caste Census

