ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ: 2027ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ–ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೆ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: 'ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಈ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಕ್ಕಲಮಡಗು ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>